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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
AMASYA - İtfaiye yangın çıkan evde bulunan kedi yavrularını kurtardı

AMASYA - İtfaiye yangın çıkan evde bulunan kedi yavrularını kurtardı

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Yangın söndürme çalışması - Fenalaşan ev sahibinin hastaneye kaldırılması - İtfaiye personelinin yavru kedileri dışarıya çıkarmasına ait fotoğraflar Amasya 'da itfaiye yangın çıkan evde bulunan kedi yavrularını kurtardıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın sırasında mahsur kalan kedi yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Nusratiye Mahallesi Çetin Sokak'ta yalnız yaşayan Nafiye Akgül'ün (81) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, müdahale ettikleri evde buldukları 2 kedi yavrusunu dışarı çıkardı.Fenalaşan ev sahibi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

İlk Müdahale Hastane Yavru Kedi Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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