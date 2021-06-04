Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
AMASYA - İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

AMASYA - İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

- Kaza yeri - Kaza yapan araçlar - Polis ekiplerin incelemelerde bulunması - Belediyenin yolu temizlemesiİki otomobil çarpıştı: 4 yaralıAMASYA (AA) - Amasya ’nın Merzifon ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Otogar kavşağında Halide Yıldız'ın (34) kullandığı 10 CBN 78 plakalı otomobil ile Bahadır Mehmet Issı (47) yönetimindeki 16 SFR 70 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle Yıldız'ın kullandığı otomobil savrularak devrildi. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hamide Pamukçu (36) ve Fatma Yıldız (56) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk Müdahale Polis 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement