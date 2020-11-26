AMASYA - İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Amasya 'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıAMASYA (AA) - Amasya 'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Oğuzhan Tatar idaresindeki 05 AZ 995 plakalı otomobil ile Emirhan Uzar'ın kullandığı 05 AAV 067 plakalı otomobil Hacılar Meydanı mevkisinde çarpıştı. Tatar idaresindeki otomobil refüjde bulunan elektrik direğine de çarptı.Kazada sürücü Tatar ile aynı araçta bulunan Muhammed Kaçar yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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