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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AMASYA - Evde kumar oynayan 12 kişiye, 40 bin 800 lira ceza kesildi

AMASYA - Evde kumar oynayan 12 kişiye, 40 bin 800 lira ceza kesildi

- Operasyona ait görüntülerAMASYA (AA) - Amasya 'da evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye, 40 bin 800 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Akbilek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Adrese giden ekipler, 12 kişinin kumar oynadığını belirledi. Bu kişilere, kumar oynamak ve Kovid - 19 tedbirlerini ihlalden 40 bin 800 lira ceza uygulandı.Ev sahibine ise "ruhsatsız günübirlik ev kiralamaktan" 10 bin lira ceza kesildi.

Koronavirüs Harekete Geç 

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