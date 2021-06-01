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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Amasya-Erzincan karayolunu açma çalışması sürüyor

- Amasya-Erzincan karayolunu açma çalışması sürüyor

Karayolları ekipleri çalışma görüntüsü,

Trol 

-kapanan yol,
-selden zarar gören park ve hamam,
-zarar gören oyuncaklar,
-hamamcı detay görüntüler,
-İşletmeci Hasan Hüseyin Çelik RÖP.

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesinde sel nedeniyle Amasya-Erzincan karayolu ulaşıma kapandı. Sel sebebiyle kapanan yolda, ekiplerin çalışmaları halen devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan şiddetli sağanak bir süre sonra sele yol açtı. Derede biriken sel suları, taş ve toprakları karayoluna biriktirdi. Bu nedenle karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede Karayolları ve Taşova Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yaparak yolu kısa sürede kontrollü olarak trafiğe açtı. Sel suları ilçe merkezindeki hamamda zarara yol açtı. İşletmeci Hasan Hüseyin Çelik, “Tam hamamlarımızı açalım derken sele gitti. İçeride iki kamyon yakıtım var. Yakıtım komple ıslandı” dedi.
(MÇ-SLH
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