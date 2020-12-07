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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Amasya’da yabani hayvanlar kamerada

Amasya’da yabani hayvanlar kamerada

ceylanların görüntüsü,

Kamera Ormanlı Yabani Hayvanlar Kaçış Hayvan 

-domuzların görüntüsü,

( AMASYA ) - AMASYA

- Amasya’da yabani hayvanlar orman görevlilerince görüntülendi. Amasya’nın Taşova ilçesinde görev yapan Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, Destek köyü yaylalarında incelemelerde bulunurken ormanda yaşayan yaban hayvanlara denk geldi. Taşova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Destek köyü yakınlarındaki ormanlarda inceleme yaparken yaban hayvanlarına denk geldiler. Sonbahar renklerinin göründüğü ormanlık alanda 3 ceylanın kaçış anı görüntülendi. Ormanlık alanda daha sonra dere kenarında sulanan 7 domuzun görüntüleri kameralarına yansıdı. (SS-
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