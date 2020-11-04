Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlıdan 1’i tutuklandı

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( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’nın Merzifon ilçesinde “Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak” suçundan hakim karşısına çıkarılan 4 zanlıdan 1’i tutuklandı. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak” iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan O.D., İ.S., S.Y. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.S., S.Y. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar serbest bırakıldı, O.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün öğle saatlerinde Mehmetçik Caddesi’nde çıkan kavganın bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine intikal ettiklerinde; 2 şahıs tarafından kovalanan bir şahsın kaçarken yere attığı sigara paketinin içerisinde 89 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen extacy hap ele geçirilmişti.



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