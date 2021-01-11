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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Amasya'da tren kazası kamerada

Amasya'da tren kazası kamerada

Kaza anı sonrası vatandaş çekimi görüntü

Tren Kazası Tren Rayları Makinist Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-tren ve polis ekipleri inceleme
-hastane önü görüntü

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya'nın Suluova ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışırken tren raylarına ayağı takılıp düşen şahıs, trenin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.Kaza, saat 16.30 sıralarında, Hacıbayram Mahallesi'nde bulunan tren rayları üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, raylardan karşıya geçmekte olan 37 yaşındaki Yakup Dol'un ayağı raylara takıldı. Düşen şahsa hızla gelen tren çarptı. Tren fren yapmasına karşın kaza yerinden 200 metre ileride durabildi. Trenin makinistleri ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede trenin altında kalan kişinin hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.Suluova'da oto yıkamacılığı yaptığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Dol'un cansız bedeni Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.(SU-
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