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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Amasya’da traktör köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu

Amasya’da traktör köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu

Traktör, römork ve sebzeler ile köprüden görüntüler

Hastane Jandarma Korkuluk Trol 

-Olay yerinden detaylar
-Vinçle çıkarılması
-Muhtarın kazayı anlatması
-Yaralıya müdahale

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da römorkunda sebze yüklü traktör köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Karasenir Mahallesi’nde yaşayan Ferhat Petek (38), traktöre yüklediği kabakları Amasya Sebze Hali'ne götürüyordu. Çağlayan Köprüsü girişinde kontrolden çıkan traktör ve römorku korkulukları aşıp Yeşilırmak'a uçtu. Kazada yaralanan Petek, olay yerine gelen 112 acil sağlık ve Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktör ve römork ise jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası vinçle çıkarıldı. Tarihi bir köprü olan Çağlayan Köprüsü'nün dar olduğu için trafik akışının tek şeritten sağlandığını belirten Yazı Bağları Mahallesi Muhtarı Adnan Kantar, bu durumun kazalara yol açtığını anlattı. Kantar, bölgeye yeni bir köprü yapılması gerektiğini söyledi.


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