Amasya’da sel bir evi böyle yıktı



- Amasya’da dün yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Göllü Bağları Mahallesi'ndeki ev, sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı. Mahalle Muhtarı Sezai Çınarcı, sahibinin olaydan 10 dakika önce evden çıktığını söyledi.



Şiddetli yağış sonrası Ziyaret beldesi, Yenice ve Göllü Bağları Mahallelerinde taşkın olayı yaşandı. DSİ tarafından temizleme çalışmaları sürüyor.

