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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Amasya’da sebze yüklü tır devrildi: Baba oğul hayatını kaybetti

- Amasya’da sebze yüklü tır devrildi: Baba oğul hayatını kaybetti

Kaza yerinden görüntüler

( AMASYA )- Baba-oğul kazada hayatını kaybetti AMASYA

Jandarma Sağlık Ekipleri Trol 


- Amasya’nın Merzifon ilçesinde sebze yüklü tırın devrildiği kazada iki kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin Trabzon nüfusuna kayıtlı Turan Verep ve oğlu Yasin Verep olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Turan Verep (55) yönetimindeki 61 BA 222 plakalı tır Merzifon Kayadüzü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Polis, jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlenen sürücü ile yanındaki oğlu Yasin Verep (24) sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tırın dorsesinden yola saçılan salatalıkların toplanması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (MÇ-)
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