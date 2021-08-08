Amasya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı



- Amasya’da otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Nuri Aydın yönetimindeki 60 TA 750 plakalı otomobil Amasya merkez Yenice Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı. Önce bir bahçeye ardından yolun kenarına savrulup takla atan otomobildeki Hacer Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Nuri Aydın ise ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İncelemenin ardından jandarma ve itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Hacer Aydın’ın cenazesi hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MÇ-SLH-

