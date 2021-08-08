Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Amasya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Amasya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yapan araçtan görüntüler

( AMASYA ) AMASYA

İlk Müdahale Hastane Jandarma Cenaze Trol 


- Amasya’da otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Nuri Aydın yönetimindeki 60 TA 750 plakalı otomobil Amasya merkez Yenice Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı. Önce bir bahçeye ardından yolun kenarına savrulup takla atan otomobildeki Hacer Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Nuri Aydın ise ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İncelemenin ardından jandarma ve itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Hacer Aydın’ın cenazesi hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MÇ-SLH-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı