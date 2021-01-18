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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Amasya’da mevsimin ilk karı yağdı

- Amasya’da mevsimin ilk karı yağdı

Şehir içinden kar yağışı görüntüsü,

Kar Yağışı 

-Kaymakamlık bahçesi ağaç görüntüsü,

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçede bulunan evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Amasya'da da etkili oldu. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, güne bembeyaz örtüyle uyandılar. Kar yağışıyla birlikte Kaymakamlık binasının önündeki ağaçların ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulan binaların beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının bugün de etkili olacağı belirtildi. (SS-SLH-Y)
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