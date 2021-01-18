- Amasya’da mevsimin ilk karı yağdı

-Kaymakamlık bahçesi ağaç görüntüsü,



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’nın Taşova ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçede bulunan evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Amasya'da da etkili oldu. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, güne bembeyaz örtüyle uyandılar. Kar yağışıyla birlikte Kaymakamlık binasının önündeki ağaçların ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulan binaların beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının bugün de etkili olacağı belirtildi. (SS-SLH-Y)



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