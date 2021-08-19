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Amasya'da kaldırıma çarpıp savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Amasya'da kaldırıma çarpıp savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Amasya'da kaldırıma çarpıp savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza yerinden ve motosikletten görüntüler. Ölen sürücüsünün fotoğrafları

( AMASYA ) - AMASYA

Polis Hastane Aşı Sağlık Ekipleri Trafik Levhası 


- Amasya’da kaldırıma çarparak savrulan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Bilal Cüce’nin kullandığı 34 TU 7616 plakalı motosiklet merkez Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde kontrolden çıktı. Kaldırımı aşıp trafik levhasına çarpan motosikletin 29 yaşındaki sürücüsü Cüce, yere savruldu. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı halde ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Cüce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (MÇ-SLH-Y)
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