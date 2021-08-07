Amasya’da feci kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü, 2 yaralı

-kaza görüntüleri,



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ile 2 çocuğu öldü, 2 kişi yaralandı. Amasya'dan Taşova'ya giden Yavuz Kılıç idaresindeki 05 EV 997 plakalı kamyonet, Durucasu köyü Edeyeri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Zahir Karakol'un kullandığı 34 DOK 593 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan, anne Elif, çocukları Muhammet Halis Alper ve Mehmet Emir Karakol olay yerinde hayatını kaybederken, baba Zahir ve diğer çocukları Mikail Ahmet Karakol yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SS-SLH

