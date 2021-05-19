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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Amasya'da coşkulu 19 Mayıs kutlaması

Amasya'da coşkulu 19 Mayıs kutlaması

köyden bayram görüntüleri

-dev Atatürk'lü bayrak görüntüsü,
-bando görüntüsü,
-dev Türk Bayrağı görüntüsü,
-yürüyüş görüntüleri
-anıt önü İstiklal Marşı görüntüleri
-konvoy Ecevit Meşhur RÖP.

( AMASYA ) AMASYA

- Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. yılında Amasya’nın Taşova ilçesinde birçok etkinlik düzenlendi.
“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlikleri ilçenin en büyük köylerinden olan Alpaslan köyünde 600 kişinin katılımıyla dev posterler eşliğinde coşkulu bir şekilde kutladı. Köyde yaşayan 7’den 70’e herkes akşam 19.00’da sokaklara çıkarak ellerinde bayraklar ve meşalelerle gençlerden oluşan köy bandosuyla birlikte kortej eşliğinde yürüdüler. Yürüyüş esnasında 25 metrelik dev Türk Bayrağı ve büyük Atatürk posteri açıldı. Ecevit Meşhur, "Alpaslanlı olmanın farkı bu. Ezdirmeyeceğiz bu milleti kimseye. Herkes haddini bilecek" dedi.
Yürüyüş, köy meydanında bulunan Atatürk Anıtı’nda İstiklal Marşı’nın okunması ve konvoyla son buldu. (SS)
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