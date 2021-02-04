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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Amasya’da çıkan yangında 2 ev kül oldu

Amasya’da çıkan yangında 2 ev kül oldu

Yangından ilk görüntüler

Patlama Sesi 

-Ekiplerin müdahalesi.
-Ev sahibi ve mahalle sakininin yangını anlatması

( AMASYA )- Yangında yaşı çifti komşular kurtardı AMASYA

- Amasya’da akşam saatlerinde çıkan yangında 2 ev alevlere teslim oldu. Evlerde yaşayanlar komşularının yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Hızırpaşa Mahallesi Kilitli Sokak'ta 2 evin bitişiğindeki odunlukta yangın çıktı. İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri Amasya Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bitişikteki eve de sıçrayan alevler ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü. Yangında hasar gören evde yaşayan 74 yaşındaki Adil Karpuz, kendisinin ve eşinin dumandan etkilenmeden komşularının sayesinde kurtarıldığını belirtti.
Yangına ilk önce mahalle muhtarı Osman Öngül ile birlikte müdahale eden mahalle sakinlerinden Aslan Ustaoğlu önce bir patlama sesi duyduklarını söyledi.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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