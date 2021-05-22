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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Amasya'da çıkan yangın 2 mobilya atölyesinde hasara neden oldu

Amasya'da çıkan yangın 2 mobilya atölyesinde hasara neden oldu

- Olay yeri - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları - Atölyelerdeki malzemelerin vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılması - İş makinesinin çalışması Amasya ’da çıkan yangın 2 mobilya atölyesinde hasara neden olduAMASYA (AA) - Amasya ’nın Merzifon ilçesinde, bir mobilya atölyesinde çıkan ve yan tarafındaki atölyeye de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Merzifon Sanayi Sitesinde bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yan taraftaki mobilya atölyesine sıçradı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Atölyelerdeki malzemelerin bir kısmı çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.Atölyelerdeki yanıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın nedeniyle hasar oluşan 2 mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Polis Mobilya 

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