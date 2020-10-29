Amasya’da bir köyde 19.23'te İstiklal Marşı okundu

- Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.23’te köy hoparlöründen İstiklal Marşı okundu. Ti sesinin ardından bütün köylüler İstiklal Marşı’nı okudu. Etkinliklerin devamında köy içinde araç konvoyu oluşturarak tur attılar. Vatandaşlar maskeli ve mesafeli şekilde geçen konvoya el salladılar.
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