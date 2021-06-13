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13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Amasya’da bir ev yanarak kül oldu

Amasya’da bir ev yanarak kül oldu

YANGIN GÖRÜNTÜLERİ

İlk Müdahale Ormanlı 

-EV YANARKEN GÖRÜNTÜ
-EKİPLERİN MÜDAHALESİ
-EVİ YANAN ADAM ÇARESİZ BEKLEYİŞ
-ARI KOVANLARI GÖRÜNTÜSÜ
-EVİ YANAN ZEKERİYA ÜNAL RÖPORTAJ
-DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYECİNİN AYRAN İÇMESİ

( AMASYA )- Arılar telef oldu AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Karsavul köyünde çıkan yangında bir ev küle döndü.Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Zekeriya Ünal'a (61) ait evde sobadan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Taşova Belediyesi İtfaiyesi ilk müdahaleyi yaptı. Yangın ormanlık alana sıçramasın diye Taşova Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler de itfaiyeye takviye destekte bulundu. Yaklaşık 8 saat süren yangın söndürüldü. Ev küle dönerken, evin bahçesinde kovanlarda bulunan arılar da telef oldu. Yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine vatandaşlar ayran ikram etti.Evi yanan Zekeriya Ünal, “Araziden geldim, tarladaydım. Mutfakta, sobadan tutuştu. Ev yandı, hiç bir şeyim kalmadı işte. Hanımla yemek yerken anında dışarıya çıktım. Oradan kaç ev yanıyor dedim. Kaçtık işte canımızı kurtardık. Başka hiç bir şeyi kurtaramadık” dedi.

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