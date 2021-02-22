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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Amasya’da bağ evi yanarak kül oldu

- Amasya’da bağ evi yanarak kül oldu

00.00 - 02.11 Yangın söndürme detay görüntüleri

İtfaiye Eri Panda Trol 

-02.12 Türk Bayrağı Görüntüsü,
-02.22 İtfaiye Personeli Türk Bayrağı Görüntüsü,
-söndürme çalışmaları görüntüsü

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, evdeki alçıpandan yapılan Türk bayrağı ise zarar görmedi. Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Elmakırı (Kirampa) köyünde saat 18.30 sıralarında A.D.'ye ait bağ evinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında bağ evinin büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale gelirken bağ evinin duvarında asılı alçıpandan yapılanTürk bayrağı yangından etkilenmedi. Yangının ardından bağ evi etrafında inceleme yapan itfaiye eri, tüm eşyaların yanmasına rağmen alçıpandan yapılan Türk bayrağının alevlerden etkilenmediğini fark etti. İtfaiye personeli alçıpandan yapılan Türk bayrağını koruma altına aldı. (SS-
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