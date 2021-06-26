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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Amasya’da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Amasya’da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Alevlerden görüntü

Polis Yağmur Güvenlik Önlemi Altın Yangın Yeri 

-Ekiplerin müdahalesi
-İnsanların endişeyle izlemesi
-Söndürme çalışmaları
-Emniyet Müdürünün gelip bilgi alması
-TOMA'nın müdahalesi

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da Irak uyrukluların kaldığı 4 katlı bir binada yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu.Edinilen bilgiye göre, Bahçeleriçi Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yağan yağmura rağmen artan alevlere Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Alevleri söndürmek için ek ekiplerde bölgeye sevk edildi. Bir saati aşkın sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı maddi zarar oluştu. Binada kalan Irak uyruklular eşyalarının küle döndüğü yangını endişeyle takip etti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangın yerine gelen Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut da söndürme çalışmalarını takip edip bilgi aldı.Orman İşletme Müdürlüğü ve polis TOMA’sının da müdahale ettiği yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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