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Amasya Belediyesi aşure programı düzenledi
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Amasya Belediyesi aşure programı düzenledi

Amasya Belediyesi aşure programı düzenledi

Semah gösterisi,

İslam Tarihi Muhabbet Beraberlik İslam Aşure Günü 

-Down sendromlu bir gencin semaha katılması,
-Sanatçılardan görüntü.
-İl Müftüsünün dua yaptırması,
-Vatandaşların ve yöneticilerin dua etmeleri.
-Belediye Başkanı Sarı ve Vali Masatlı'nın konuşmaları

( AMASYA ) - AMASYA

- Amasya Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü programı düzenledi.
Serçoban mesire alanındaki programda semah gösterisi ilgiyle izlendi. Yapılan duaların ardından halka aşure dağıtıldı. Cem Vakfı ile birlikte gerçekleştirdikleri programa katılan vatandaşlara teşekkür ederek Kerbela şehitlerine anan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Hazreti Hüseyin zalimlerin karşısında dik durarak hakkı, hukuku, adaleti üstün tutmayı bizlere miras bırakmıştır” dedi.
Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Sarı, “Hepimizin üst kimliği Türk ve Müslümandır. Bunu bilir, savunurum. Türk ve Müslüman kimliklerin altında farklı görüş, inanış, düşünceler olabilir. Bu durumu zenginlik olarak görmemiz lazımdır. Birbirimize sevgi, saygı ve muhabbetle yaklaşmamız lazımdır” diye konuştu.
1341 yıl önce yaşanan Kerbela olayının İslam tarihinde önemli bir kırılma noktası olduğunu anlatan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise “Hazreti Hüseyin efendimiz ve 72 mümin Kerbela’da maalesef hunharca katledildi. Bizi birleştirmek istemeyen, bir araya getirmek istemeyen, bir şey paylaşmamızı istemeyenler bunu sürekli günümüze kadar körüklediler. Birlikle iman ettik. Kardeşlikle iman ettik. Kardeşliğimizi ve birliğimizi kimsenin bozmasına da bu zamana kadar gerçek, halis olan Müslümanlar hiç izin vermedi” şeklinde konuştu.
(MÇ-Y)
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