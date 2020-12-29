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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Amanoslar'da bulunan PKK'ya ait sığınak imha edildi

Amanoslar'da bulunan PKK'ya ait sığınak imha edildi

Sığınağın patlatılması

Terörle Mücadele Gesi Terör Örgütü 

-Genel detaylar

( OSMANİYE ) - Amanoslarda bulunan PKK'ya ait sığınak imha edildi OSMANİYE

- Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak imha edildi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Yıldırım-5 operasyonu kapsamında ‘Ara, bul ve yok et’ taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda bulunduğu yerde imha edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi. (SKY-
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