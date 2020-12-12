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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Amanoslar'da bulunan PKK’ya ait sığınak böyle imha edildi

Amanoslar'da bulunan PKK’ya ait sığınak böyle imha edildi

Sığınakta bulunan malzemelerin imha edilmesi

Terörle Mücadele Gesi Terör Örgütü 

-Sığınakta bulunan malzemelerden fotoğraflar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nca Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak imha edildi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda bulunduğu yerde imha edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.
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