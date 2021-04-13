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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Alzheimer hastası yaşlı kadın çatıya çıkınca polis harekete geçti

Alzheimer hastası yaşlı kadın çatıya çıkınca polis harekete geçti

TEYZENİN ÇATIYA ÇIKMASI

Yaşlı Kadın Amatör Kamera Amatör Harekete Geç Polis Ekipleri 

-İNDİRİLMESİ
-İKAZ EDİLMESİ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da 3 katlı apartmanın çatısını onarmak için çıkan Alzheimer hastası Safiye Çayır (78) polisi harekete geçirdi. Olay, İnegöl ilçesi saat 12.00 sıralarında Mesudiye mahallesi Dinç sokaktaki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Alzheimer hastası Safiye Çayır (78), ikamet ettiği apartmanın çatısına çıkarak, kiremitleri düzenlemeye başladı.
Yaşlı kadını çatıda gören mahalle sakinleri, intihar ettiğini düşünerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, çatıya çıkarak yaşlı kadını ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Polisi karşısında gören Safiye Çayır, çatının sızdırdığını söyleyerek, kiremitleri düzenlemek için çatıya çıktığını söyledi.

Polis ekipleri yaşlı kadını ikna etmek için dakikalarca dil döktü. Polisin ikna için dil döktüğü anlar amatör kameraya yansıdı. İkna edilen kadın, evine yönlendirildi. (AÇ-İHS)
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