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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu

Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu

-Alevlerden görüntüler

Çatı Katı Polis Hastane Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

--Dumandan etkilenen yaşlı adamın ambulansa götürülmesi
--Vatandaşa müdahale edilmesi
--Ekiplerin müdahalelerinden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ )- 95 yaşındaki adamın yaşadığı ev alev alev yandı- Alevlerin arasında kalan yaşlı adamı çocukları kurtardı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 95 yaşındaki Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın, evini küle çevirdi. Çocuklarının alevlerin arasından kurtardığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında yalnız yaşayan Alzheimer hastası Azimet Ç. (95) sahur için uyandığında ısınmak amacıyla sobayı yakmak istedi. Vatandaşın yaktığı sobadan bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşlı adamı alevlerin arasından çocukları kurtardı Aynı binada yaşayan Azimet Ç.’nin çocukları ise yangını fark edince, eve girerek babalarını alevlerin arasından kurtardı. Dumandan etkilenen Azimet Ç. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında binanın çatı katı kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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