Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu narkotik köpeği 'Gece'ye takıldı



- Amasya’da polisin durdurduğu araçta arama yapan narkotik madde dedektör köpeği ‘Gece’ motor kısmında iki yere alüminyum folyoya sarılmış poşetlerde gizlenen uyuşturucu maddeleri saniyeler içerisinde tespit ederek uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında şüphelenilen bir otomobili durdurup narkotik dedektör köpeği ‘Gece’ ile arama yaptı. Köpeğin, aracın kaputundaki iki yere saniyeler içinde tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 311,45 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Araçta bulunan K.B. ve B.B. gözaltına alındı. (MÇ-SLH-



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