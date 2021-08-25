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Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

belediye ekipleri alt yapı çalışmasından detay

Doğalgaz İş Makinesi Güvenlik Önlemi Alt Yapı Çalışması Doğalgaz Borusu 

-Kepçe yolu kazmasından detay
-kepçe doğal gaz borusu patlatmasından detay
-olay yerine gelen doğal gaz ekiplerinden detay
-Çevrede önlem alınmasından detay
-detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman kent merkezinde altyapı çalışması sırasında, iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Yolu kapatan ekipler, boruyu onarmak için çalışma başlattı.Batman Şafak Mahallesinde altyapı çalışması sırasında iş makinesi, yolun altından geçen doğalgaz borusunu patlattı. İhbar üzerine bölgeye doğalgaz firmasından ekipler sevk edildi. Cadde üzerinde meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, borudan sızan gaz nedeniyle ekipler güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz firması yetkilileri, sızıntıyı önlemek için büyük çaba sarf etti. Patlama nedeniyle kendilerini dışarıya attıklarını belirten vatandaşlar, olay nedeniyle büyük panik yaşadıklarını söyledi.


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