Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

-Kepçe yolu kazmasından detay -kepçe doğal gaz borusu patlatmasından detay -olay yerine gelen doğal gaz ekiplerinden detay -Çevrede önlem alınmasından detay -detaylar
( BATMAN ) BATMAN
- Batman kent merkezinde altyapı çalışması sırasında, iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Yolu kapatan ekipler, boruyu onarmak için çalışma başlattı.Batman Şafak Mahallesinde altyapı çalışması sırasında iş makinesi, yolun altından geçen doğalgaz borusunu patlattı. İhbar üzerine bölgeye doğalgaz firmasından ekipler sevk edildi. Cadde üzerinde meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, borudan sızan gaz nedeniyle ekipler güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz firması yetkilileri, sızıntıyı önlemek için büyük çaba sarf etti. Patlama nedeniyle kendilerini dışarıya attıklarını belirten vatandaşlar, olay nedeniyle büyük panik yaşadıklarını söyledi.
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