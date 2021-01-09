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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Altınşehir'de belediye otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Altınşehir'de belediye otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Belediye Otobüsü Hafriyat Kamyonu Sağlık Ekipleri 

-Yaralı sürücü
-Yaralı sürücünün ambulansa götürülmesi
-Kazaya karışan araçların görüntüsü
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- TEM Otoyolu Altınşehir yanyolda kontrolden çıkan belediye otobüsü, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay TEM Otoyolu Alıtnşehir yanyolda yaşandı. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediye otobüsü, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından kaza nedeniyle kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.
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