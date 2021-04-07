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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Altınözü’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu

Altınözü’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu

Gözaltına alınanların adliyeye sevki detay

( HATAY ) HATAY

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan Göçmen Kaçakçılığı 


- Hatay’ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı Edinilen bilgiye göre Altınözü Cumhuriyet Savcılığı ve Hatay İl Jandarma Kom Şube ekipleri tarafından Kıyıgören, Sarıbük ve Çetenli mahallelerine göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları kapsamında yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler Altınözü Cumhuriyet savcılığına sevk edilirken, mahkemeye çıkarılan 10 şüphelinin 7'si tutuklandı.
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