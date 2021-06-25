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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Altınova Belediye Başkanı Oral, YKS sınavına girecek öğrencilere hoparlörden seslendi

Altınova Belediye Başkanı Oral, YKS sınavına girecek öğrencilere hoparlörden seslendi

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye hoparlöründen anons ederek YKS sınavına girecek adaylara başarılar diledi.

( YALOVA ) YALOVA

Üniversite Sınavı Öğrenciler 


- Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye hoparlöründen anons ederek YKS sınavına girecek adaylara başarılar diledi.Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye hoparlöründen anons ederek YKS sınavına girecek adaylara başarılar diledi. Başkan Oral yaptığı anonsta üniversite sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyerek, “Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) hepinize Allah zihin açıklığı versin. Kendinize güvenin, sonuç ne olursa moralinizi bozmayın. Hayat ve fırsatlar devam ediyor” dedi.
Öte yandan Altınova Belediyesi, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü ve 27 Haziran 2021 Pazar günü üniversite sınavına girecek öğrenciler için belediye hizmet binası önünden saat 08:30’da Karamürsel ve Yalova’ya ücretsiz araç kaldıracak.
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