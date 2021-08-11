Altındağ’daki bıçaklı saldırının zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi



- Başkentin Altındağ ilçesinde önceki gece karıştıkları bıçaklı kavgada iki kişiyi yaralayarak birinin ölümüne sebep olan yabancı uyruklu Y.A.A ve A.M.A, “Tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altındağ Battalgazi Mahallesi'nde 18 yaşındaki Emirhan Y'nin hayatını kaybettiği, Ali Yasin G'in ise yaralandığı kavgada gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ile A.M.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sev edildi. Adliyede soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ALİ-BC -

