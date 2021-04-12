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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Altın Yaprak Ses Yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Altın Yaprak Ses Yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Erbaa Belediyesi Altın yaprak ses yarışması dereceye girenler belli oldu

( TOKAT ) - TOKAT

Sosyal Medya Canlı Yayın Hafta Sonu Para Ödülü Festival 


- Erbaa Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Yaprak Ses Yarışmasının final programı hafta sonu Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti. 10 yarışmacının performans sergilediği yarışma büyük heyecana sahne oldu. Erbaa Belediyesi’nin Ocak ayında başlattığı Altın Yaprak Ses Yarışmasında kazananlar hafta sonu düzenlenen final programıyla belli oldu. Yaklaşık 100 kişinin başvurduğu yarışmada ön elemeleri geçen 20 yarışmacı performans sergiledi. 20 yarışmacının 10’u jürilerin oylarıyla finale kalmaya hak kazandı. Final programı Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Pandemi sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilen final programı sosyal medyadan canlı yayınlandı. Yarışmanın kazananları Jüri ve halk oyuyla belirlendi. Yarışmada Aykut Balcı 1’inci, İrem Sencar 2’inci, İrem Nur Başar ise 3’üncü oldu. İlk 3’e toplam 10 bin lira para ödülü ve single hediyesi verildi.
Erbaalıların kültürel faaliyetleri sevdiğini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Biz göreve geldikten sonra etkinlikler düzenlemeye başladık. Önceden yapılan Erbaa etkinlikleri vardı. Biz buna Yaprak Festivali adını vererek bölgemizin coğrafi işaretli ürününün tanıtımı anlamında bir festival düzenledik tekrardan. Böyle konserlerdir, etkinliklerdir, tiyatrolardır ne güzel devam ediyorduk. Maalesef tüm Dünya’nın başına bela olan pendemi süreci başlayınca programlara ara vermek zorunda kaldık. Biz yine yerimizde duramadık dedik ki Erbaa insanı bu tarz etkinlikleri seviyor. Bu tarz etkinliklerden mahrum kalmasın diye biz yine Erbaa yaprağının adını vererek bu programı düzenledik. Performanslar neticesinde bir kişi birinci olacak ama biz 10 yarışmacımızı da gönlümüzde birinci kabul ediyoruz. Atılan oylar neticesinde bir kardeşimizin sağlığına kavuşması için bir kampanya başlattık. O nedenle ben hepsini birinci kabul ediyorum. Bizlere destek verenlere çok teşekkür ediyorum.” dedi.
(ŞK-GF-
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