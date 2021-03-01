- Altın maymunlar Çin'de yol kapattı



- Çin’de yiyecek aramak için dağdan inen altın maymunlar, yol kapattı. Çin'de çekilen görüntüler izleyenleri gülümsetti. Ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde altın maymunlar, yiyecek aramak için dağdan indi. Yolu kapatan maymunlar, araçların geçişini de bir süre engelledi. Bölgede bulunan korucular, maymunların zarar görmemesi için yolcuları yönlendirdi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından tehdit altında olan türlerden biri olarak kabul edilen altın maymun Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altındaki hayvan olarak sınıflandırılıyor.



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