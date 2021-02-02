Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı

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( KAYSERİ ) -- Taşeron firma ile anlaşamayan yaklaşık 500 işçi yürüyüşe geçti KAYSERİ



- Kayseri’de Kanadalı şirketin işlettiği altın madeninde taşeron firmanın maaşlara 15 TL’lik zam yapmasına tepki gösteren işçiler eylem yaptı. Develi ilçesinde kurulu bulunan ve Kanadalı firmanın işlettiği Öksüt Madencilik'te taşeron firma Çiftay tarafından işçilerin maaşına 15 TL'lik zam yapıldı. Dün gece ve bugün sabah sürdürülen görüşmelerden netice alamayan yaklaşık 500 işçi, iş bırakarak eylem yaptı. Madenden çıkan yaklaşık 500 işçi, 30 kilometre uzaklıktaki ilçe meydanına doğru yürüyüşe geçti. (AÖ-AŞ-Y)



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