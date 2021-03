Altıeylül'e “Mahalle Tipi Genç Ofis”

--İl Müdürü Arıcıoğlu'nun açıklaması

- Altıeylül Belediyesi ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arasında imzalanan işbirliği protokolüyle Hasan Can Kültür Merkezi’ne “Genç Ofis” açılacak. Başkan Hasan Avcı, "gençler bizim geleceğimiz; gençler bizim yarınlarımız" dedi.

Son dönemde gençler ile ilgili çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Altıeylül Belediyesi, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzaladığı iş birliği protokolüyle gençlere bir adım daha yaklaştı. İmzalanan protokol kapsamında gençlerin eğitsel, kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincinin gençler tarafından içselleştirilerek kendi hayatlarında uygulayabilmelerinden kişisel gelişimlerine kadar birçok alanda çalışmanın hayata geçirilecek. Hasan Can Kültür Merkezi’nde planlanan “Genç Ofis” 5 odadan oluşacak ve ilerleyen süreçte de karşılıklı ek protokoller ile ihtiyaçlar dâhilinde yeni Genç Ofis’lerin sayısı arttırılabilecek. Altıeylül Belediyesi, Başkan Hasan Avcı liderliğinde yürüttüğü faaliyetler kapsamında bu zaman kadar eğitim, kültür ve sanat alanında gençlerin en yakın yol arkadaşı oldular. Millet Kıraathaneleri, kütüphaneler ile hali hazırda biten ve devam eden sosyal tesisler başta gençler olmak üzere tüm vatandaşların hizmetine sunuluyor. Müdür Arıcıoğlu, "Başkan Avcı'ya tahsis için teşekkür ediyorum" Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlı ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı beraberindekiler ile birlikte çalışmaları devam eden Hasancan Kültür Merkezi’ni inceledikten sonra iş birliği protokolü imzalayarak basın açıklamasında bulundular. Altıeylül Belediyesi ile yapılan protokollerle birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini dile getiren Arıcıoğlu “Genç ofislerimiz bizim için çok önemli. Sayın Bakanımızın çok önem verdiği projelerden bir tanesi olan Gençlik Merkezleri'nin küçük bir maketi diye düşünebiliriz. Hasan Can Kültür Merkezi'nde kuracağımız Genç Ofis'in en önemli özelliği mahalle tipi ilk gençlik merkezimiz olmasıdır. İnşallah Hasan Can Kültür Merkezi’ndeki ofisimizle beraber o bölgedeki gençlerimize kültür sanat alanları ile sportif faaliyetlere ciddi katkı ve desteklerimiz olacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Avcı, "Gençler bizim yarınlarımız" Gençlere yönelik çalışmalarının süreceğini dile getiren Başkan Avcı ise “Altıeylül Belediyesi olarak özellikle şehrimizdeki gençlerimize yönelik yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah bu pandemi süreci nihayete erdikten sonra gençlerimizin dolu dolu vakit geçirebileceği alanlar oluşturarak gençlerimizi yetiştirmek için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Bu milletin geleceğine yatırım ancak gençlere yatırımla mümkün olur. Gençlere yatırım yaparsak yarınlarımıza yatırım yapmış oluruz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz; gençler bizim yarınlarımız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz de gençlerimize hizmet etmek için gayret sarf ediyoruz. İnşallah yaptığımız protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da gençlerimize yönelik daha nice güzel çalışmalarda hep birlikte olmayı umut ediyorum” dedi.

