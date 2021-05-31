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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Altgeçitteki intihar girişimi ekipler tarafından engelledi

Altgeçitteki intihar girişimi ekipler tarafından engelledi

Olay yeri ekip çalışmaları şahsın itfaiye tarafından alınışı sağlık ekiplerine teslim edilişi

( MALATYA ) MALATYA

Güvenlik Önlemi İntihar Girişimi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Tekstil İşçisi 


- Malatya’da alt geçitte intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucu ikna edilerek indirildi. Olay, 14.15 Turgut Temelli Caddesi mevkiinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada tekstil işçisi olarak çalıştığı ileri sürülen 37 yaşlarındaki A. G.’nin altgeçidin üzerinde bulunan beton bloklara çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, diğer taraftan da iletişime geçtikleri şahsı bulunduğu yerden inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu arada alt geçit geçici olarak trafiğe kapatılırken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla şahsa ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren çalışmalar sonrasında ikna olan şahıs bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. A.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafiğe kapatılan alt geçit daha sonra normal seyrine döndü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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