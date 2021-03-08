- Altan karındaş toprağa verildi

--RÖPORTAJLAR



( MUĞLA ) MUĞLA



- Önceki gün tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş Marmaris'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Marmaris Armutalan mahallesi camiinde kılınan cenaze namazına Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları ile vatandaşlar katıldı.

Marmaris’te yaşayan sanatçı Selma Ankara Sonat ve Yönetmen Umur Özlüer, Orsel Sonat cenazeye katılan ve Altan Karındaş'ı yakından tanıyan meslektaşları oldu. Kılınan cenaze namazının ardından Altan Karındaş, Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Karındaş'ın manevi kızı Hülya Uğurlu "Çok üzgünüm, annem ile her gün konuşuyorduk zaten son üç ayımız sürekli hastanelerde geçmişti. Ben 35 yıldır ona evlatlık yapıyorum. Ülkemiz çok büyük bir değerini kaybetti. Ölüm sebebi Korona virüs değil. Korona virüs hastalığını daha önce geçirip atlattı, yaşa bağlı çoklu organ yetmezliğinden vefat etti" diye konuştu.

Ülkemiz çok kıymetli bir sanatçısını kaybetti ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy "Bizim Altan Hanımla farklı bir bağımız vardı manevi oğlum derdi bana. Hatta son konuşmamızda 'Benim cenazemi sen kaldır beni sahipsiz bırakma' dedi.

Pandemi sebebi ile yüz yüze çok görüşemesek te sık sık telefonda konuşuyorduk" dedi.

Usta oyuncunun meslektaşı Marmaris’te yaşayan Selma Ankara Sonat "Hepimizin yaşadığı kırgınlıkları yaşıyordu, oyuncunun yaşı yoktur ölene kadar sahnede olmalıyız. Mesleği ile ilgili arayan soran yok diye kırgındı. Hastaneye yatmadan iki gün önce görüntülü konuştuk. Burada İstanbul’da olduğundan daha fazla görüşüyorduk ama pandemi araya girince Turunç'taki evine gidemedim sürekli görüntülü konuşma yapardık. Türkiye’nin en değerli tiyatro sanatçılarındandı, tiyatroya imza atmış bir oyuncu idi. Hayat dolu bir insandı" ifadelerine yer verdi. Uzun yıllar görüntü yönetmenliği ve gazetecilik yapmış olan Umur Özlüer ise "Altan abla çok değer verdiğimiz örnek aldığımız bir ustamızdı. Çok kıymetli bir arkadaşımızı kaybettik, başımız sağolsun. Değerlerimiz bir bir gidiyor. 8 Mart Kadınlar gününde onu ebediyete uğurladık. Anıldıkça yaşayacak’’ diye konuştu.

Sanatçı, en son 10 yıldır yaşadığı Marmaris İkinci Bahar Huzurevinde Marmaris Belediyesinin projesi olan 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümünde 'Ayağa Kalk ‘’ anma filminde rol almıştı. (GK-MU-



loading...