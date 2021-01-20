Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Alt geçit kamyonete geçit vermedi

Alt geçit kamyonete geçit vermedi

KAMYONETİN ALT GEÇİTTEKİ GÖRÜNTÜSÜ

-KASA GÖRÜNTÜSÜ
-KASAYI ÇEKME GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet alt geçide sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucu araç çekici yardımıyla kurtarıldı. Trafik uzun süre ekipler tarafından tek yönlü verildi.
2 metre 20 santim yükseliği sahip alt geçitte büyük araçlarzaman zaman mahsur kalıyor. Akşam saatlerinde 26 plakalı bir kamyonet Süleymaniye Mahallesine geçmek için alt geçidi kullandı. Sürücü yüksekliği hesap etmeyince olanlar oldu. Sür’atlı bir şekilde alt geçide dalınca kamyonetin üzerinde kasa alt geçidin beton kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kasa kamyonetin üzerinden ayrılarak yere düştü. Yol trafiğe kapandı. Olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tedbir aldı. Sürücü kasayı halatla bağlayarak çekmeye çalıştı. Birkaç metre çektikten sonra halat kopunca istenilen olmadı. Bunun üzerine olay yerine çekici çağrıldı. Gelen çekici yardımıyla kasa düştüğü yerden kaldırıldı. Yol tekrar trafiğe açıldı. (SA-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı