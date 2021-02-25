Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
ALS hastası adam evinde ölü bulundu

ALS hastası adam evinde ölü bulundu

Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

Polis Olay Yeri İnceleme Cenaze Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Komşularından görüntü
-Komşularının eve girdiği merdivenden görüntü
-Yaşlı adamın fotoğrafı
-Genel ve detay

( KOCAELİ )- Komşuları haber alamayınca merdivenle içeri girdiler KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşularının 2 gündür haber alamadığı. Yaşlı adamı, merdivenle içeri giren komşuları buldu. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1162 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yalnız yaşayan ALS hastası 55 yaşındaki Ali Çakal isimli vatandaştan komşuları 2 gündür haber alamadı. Bunun üzerine endişelenerek Çakal'ın evine gelen komşuları, yaşlı adamın kapıyı açmaması üzerine balkonun önüne merdiven dayayarak içeri girdi. Balkondan içeriye giren komşuları Çakal'ın yatağında gözleri açık, hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine komşuları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın ölümü şüpheli olarak değerlendirilince adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı