Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Alper Taşdelen'den 'belediye çalışanlarına aşıda öncelik' talebi

- Alper Taşdelen'den 'belediye çalışanlarına aşıda öncelik' talebi

-Genel ve detay görüntüler

( ANKARA ) - Alper Taşdelen'den "belediye çalışanlarına aşıda öncelik" talebi- Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen:- "Belediye işçileri de öncelikle aşı olmalı" ANKARA

Toplu Taşıma Akarca Sosyal Yardım Yurttaş Sağlık Çalışanları 


- Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak, belediye işçilerinin de öncelikle aşı yapılacak gruba dahil edilmesini istedi. Taşdelen yaptığı açıklamada, Türkiye’de covid-19 aşısının sağlık çalışanları, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile riskli grupların ardından belediye çalışanlarına da öncelikle uygulanması gerektiğini söyledi.

Özellikle Covid-19’dan vefat eden cenazeleri taşıyan ve defneden, tıbbi ve katı atıkları toplayan belediye işçilerinin de risk altında olduğuna dikkati çeken Taşdelen, şunları kaydetti: “Belediyelerin cenaze defin işleri yapan, riskli yerlerde dezenfekte çalışmalarını yapan, toplu taşıma ile her gün binlerce yurttaşımızı taşıyan, sosyal yardımları ev ev dağıtan, denetimlerde birçok riskli yere girmek zorunda kalan çalışanları da riskli gruplar arasına alınmalı. Belediye çalışanları pandemi dönemi boyunca tüm yurtta hayatın ve hizmetlerin aksamaması için sürekli görev başında olmuş, fedakarca çalışmışlardır. Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü büyüklerimiz ve riskli grupların ardından, belediye çalışanlarının da yaptıkları işin risk taşıması nedeniyle, öncelikli olarak aşı kapsamına alınmasını Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’na iletmek isterim.” (ALİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Toplu Taşımada DevrimToplu Taşımada Devrim
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement