Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Almanya'yı sel ve fırtına vurdu - Cadde ve sokaklar göle döndü, metro seferleri iptal edildi

- Almanya'yı sel ve fırtına vurdu - Cadde ve sokaklar göle döndü, metro seferleri iptal edildi

Stuttgart genelinden detaylar

Yağmur Dolu Yağışı Şiddetli Yağış Bodrum Yağmurdan Sonra 

-Fırtınadan etkilenen diğer bölgelerden detaylar

( STUTTGART ) - Almanya'yı sel ve fırtına vurdu- Cadde ve sokaklar göle döndü, metro seferleri iptal edildi STUTTGART

- Almanya'da şiddetli yağmur ve fırtına su baskınlarına yol açtı. Stuttgart'ta caddeler ve tüneller sular altında kalırken, metro seferleri de iptal edildi. Almanya'nın Bavyera, Baden Württemberg ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde akşam saatlerinde fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Baden-Württemberg eyaletinin Stuttgart kentinde cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı tüneller de sular altında kaldı. Fırtına, Stuttgart Devlet Opera binasının çatısını uçurdu, ağaçları da yerinden söktü. Bazı noktalarda dolu yağışı görülürken, metro seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle durduruldu. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin gelen çağrılara yetişmekte yetersiz kaldığı belirtildi. Bavyera eyaletine bağlı Aşağı Frankonya'da da şiddetli yağmurdan sonra caddeler ve evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Kapalı garajlarda bulanan araçlar suya gömüldü. Fırtına etkisini sürdürecek Almanya Meteoroloji Servisi (DWD), fırtınanın bugün de devam edeceği, rüzgarın hızının saatte 85 kilometreye ulaşacağı konusunda uyarıda bulundu.
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement