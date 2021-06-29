-Fırtınadan etkilenen diğer bölgelerden detaylar



( STUTTGART ) - Almanya'yı sel ve fırtına vurdu- Cadde ve sokaklar göle döndü, metro seferleri iptal edildi STUTTGART



- Almanya'da şiddetli yağmur ve fırtına su baskınlarına yol açtı. Stuttgart'ta caddeler ve tüneller sular altında kalırken, metro seferleri de iptal edildi. Almanya'nın Bavyera, Baden Württemberg ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde akşam saatlerinde fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Baden-Württemberg eyaletinin Stuttgart kentinde cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı tüneller de sular altında kaldı. Fırtına, Stuttgart Devlet Opera binasının çatısını uçurdu, ağaçları da yerinden söktü. Bazı noktalarda dolu yağışı görülürken, metro seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle durduruldu. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin gelen çağrılara yetişmekte yetersiz kaldığı belirtildi. Bavyera eyaletine bağlı Aşağı Frankonya'da da şiddetli yağmurdan sonra caddeler ve evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Kapalı garajlarda bulanan araçlar suya gömüldü. Fırtına etkisini sürdürecek Almanya Meteoroloji Servisi (DWD), fırtınanın bugün de devam edeceği, rüzgarın hızının saatte 85 kilometreye ulaşacağı konusunda uyarıda bulundu.

