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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Almanya uçaklarında bomba ihbarı asılsız çıktı

Almanya uçaklarında bomba ihbarı asılsız çıktı

Terminalden görüntü

Bomba İhbarı Polis Çağa Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan Almanya’nın Stutgart ve Münih şehirlerine gerçekleştirileceği tarifeli uçaklarına yapılan bomba ihbarı polisi harekete geçirdi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı. Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul’dan Almanya’nın Stutgart ve Münih şehirlerine gerçekleştireceği tarifeli yolcu uçaklarına bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen havalimanı polis ekipleri, hemen uçağa gelerek önlem alıp arama çalışmalarına başladı.
Bu sırada uçakta bulunan yolcularda güvenlik amacıyla tekrar terminal binasına alındı. Polis ekiplerinin uçakta yaptığı çalışmaların ardından uçaktaki bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı. (MB-BA-ÖZ-Y)
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