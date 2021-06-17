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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Almanya’nın başkenti Berlin’de aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen binaya polis zor kullanarak girdi

Almanya’nın başkenti Berlin’de aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen binaya polis zor kullanarak girdi

- İşgal edilen binadan detaylar - Polisten detaylar - Polisin binaya girişi BERLİN - Almanya ’nın başkenti Berlin’de aşırı solcular tarafından işgal edilen binaya polis zor kullanarak girdi. Solcu grubun bina girişine barikatlar kurması nedeniyle polis ağaç kesme makinesi kullandı. Aşırı solcular, polise yangın söndürme aygıtı ile saldırdı.

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