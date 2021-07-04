Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Almanya’dan Rize'ye tatile gelen gurbetçiler Of’ta kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Almanya’dan Rize'ye tatile gelen gurbetçiler Of’ta kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

Almanya’dan Rize'ye tatile gelen gurbetçiler Of’ta kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

-Kaza sonrası olay yeri

( TRABZON ) - TRABZON

İlk Müdahale Jandarma Gurbetçi Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Trabzon’un Of ilçesinde, gurbetten tatil için memleketleri Rize'ye gelen aileye ait Almanya plakalı araç orta refüje çarparak kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza, Trabzon-Rize istikametinde ilerleyen aracın sabahın ilk saatlerinde Of ilçesi Eskipazar Mahallesi Hayrat yol ayrımında orta refüje çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonrası, Karadeniz Sahil Yolu bir süre trafiğe kapandı, araçların yan yoldan geçişi sağlandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü Y.K.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle GD PJ 809 Almanya plakalı araç orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen araçta bulunanların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Trabzon Sürmene Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ve jandarmanın müdahale ettiği kazada, olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralılar araçtan çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Kazada, Zeliha Çatan ve Ayşenur Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Kazada yaralanan sürücü Y.K. ile birlikte araçta bulunan E.Ç., E.F.Ç. ve B.Ç. ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar. (BK-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı