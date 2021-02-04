- Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 786 ölüm



- Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 786 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 59 bin 742'ye ulaştı. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 14 bin 211 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 252 bin 1’e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 786 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 59 bin 742'ye ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 992 bin kişinin virüsü yenerek iyileştiği, aktif vaka sayısının 201 bin 259 olduğu belirtildi. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.83 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 355 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 83.71 olduğu açıklandı. Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 2 milyon 713 bin 210 kişinin aşılandığı, 679 bin 649 kişinin ise aşının ikinci dozunu aldığı aktarıldı.



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