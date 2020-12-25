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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- Almanya’da son 24 saatte 25 bin 533 yeni vak'a tespit edildi

- Almanya’da son 24 saatte 25 bin 533 yeni vak'a tespit edildi

- Covid-19 pandemisi sürecinde Almanya’dan görüntüler

( BERLİN ) BERLİN

Lyon Bild 


- Almanya’da son 24 saatte 25 bin 533 yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'ası tespit edildi, 412 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Korona virüs (Covid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan son verilere göre, Almanya'da son 24 saatte 25 bin 533 Covid-19 vak'asının tespit edilmesinin ardından ülkede toplam vak'a sayısı 1 milyon 612 bin 648’e yükseldi. Açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 412 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 182’ye yükselirken, salgının başlangıcından bu yana Almanya’da 1 milyon 206 bin 200 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği bildirdi. Öte yandan, Almanya’da aktif Covid-19 taşıyan kişi sayısının 377 bin 266 olduğu belirtildi.
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