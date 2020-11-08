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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Almanya'da son 24 saatte 16 bin 17 korona virüs vakası

- Almanya'da son 24 saatte 16 bin 17 korona virüs vakası

berlin detay görüntüler

( BERLİN ) BERLİN

Rekor Hafta Sonu Berlin Bild 


- Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 16 bin 17 yeni vaka tespit edildi. Avrupa'da yeni tip korona virüs salgınında artan vaka sayısının önüne geçilemiyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 16 bin 17 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 658 bin 505’e yükseldiği bildirildi.
Dün kaydedilen 23 bin 399 vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırılırken, Alman medyası hafta sonu diğer günlere kıyasla az sayıda test yapıldığını yazdı. Almanya'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 11 bin 289’ye ulaştığı aktarıldı. Salgının başlangıcından bu yana 419 bin 300 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedilirken, aktif vaka sayısı ise 227 bin 916 olarak açıklandı.
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