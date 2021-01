- Almanya’da Son 24 Saatte 12 Bin 690 Yeni Vaka Tespit Edildi

- Almanya’da son 24 saatte 12 bin 690 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilirken 336 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti. Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Almanya’da son 24 saatte 12 bin 690 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmesi ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 755 bin 351’e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saat içinde 336 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 33 bin 960’a ulaştı. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 368 bin 100 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 353 bin 561 olduğu belirtildi. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 71 bin 590 huzurevi sakininin aşılandığını belirterek, 27 Aralık’tan bu yana toplamda 165 bin 575 kişiye aşı yapıldığını aktardı. Yılbaşı tatili nedeniyle daha az kişi test ediliyor Noel Günü’nden bu yana ülkede genelindeki günlük vaka sayısında ilk kez düşüş görüldüğünü kaydeden Robert Koch Enstitüsü, yılbaşı tatili nedeniyle daha az kişinin test edildiğini ve raporların geç iletildiğini aktardı. Geçtiğimiz hafta Noel Günü’nde günlük vaka sayısı 14 bin 455, can kaybı ise 240 olarak açıklanırken, ertesi gün can kaybı sayısı bin 129 olarak bildirilmişti.



